Kasia Smutniak pesantissima contro Giorgia Meloni: "Inadeguata, carica d'odio e infelice"

Kasia Smutniak ci va pesantissima contro Giorgia Meloni. L'ennesimo polverone social lo alza l'attrice polacca, che si scaglia sul suo profilo contro la leader di Fratelliì d'Italia con una durezza inaudita.

La "colpa" di Giorgia Meloni, secondo la Smutniak e parte dei suoi follower, sarebbe quella di aver pronunciato le seguenti parole sulla comunità LGBT: "Non ci sono mediazioni possibili, o si dice sì o si dice no. Sì alla famiglia naturale, no alla lobby Lgbt, sì alla identità sessuale, no alla ideologia di genere, sì alla cultura della vita, no a quella della morte. Sì ai valori universali cristiani, no alla violenza islamista”.

Un discorso tenuto in Spagna dalla leader di Fratelli d'Italia sul palco di Vox, a Marbella per sostenere la candidatura dell’amica Macarena Olona alla presidenza dell’Andalusia insieme ai patrioti spagnoli guidati da Santiago Abascal. E le parole di Meloni hanno scatenato un polverone.

"Più i pensieri sono bassi - si legge nel posto su Instagram di Kasia Smutniak - volgari, inadeguati, non all’altezza, tristi, morbosi, infelici, privi di eleganza, di amore, di buon senso, indegni, ingiusti, aspri, acidi, vomitevoli, piccoli, inutili, stupidi, idioti, pericolosi, malformati, kitch, sbiaditi, inesatti, errati, carichi di odio, disumani, più la persona che li esprime diventa… volgare, inadeguata, non all’altezza, triste, morbosa, infelice, priva di eleganza, di amore, di buon senso, indegna, ingiusta, aspra, acida, vomitevole, piccola, inutile, stupida, idiota, kitch, sbiadita, inesatta, errata, carica di odio, disumana”.

