Crolla la fiducia degli italiani per Draghi: prima volta sotto al 40%

La fiducia degli italiani per Mario Draghi continua a calare. E per la prima volta il premier scende sotto al 40% dei consensi. È quanto emerge dal sondaggio settimanale di "Termometro Politico" realizzato tra il 14 e il 16 giugno 2022.

Il 51% degli intervistati afferma di non avere fiducia in Mario Draghi mentre un ulteriore 16%, pur approvando il suo operato, auspica un governo politico l'anno prossimo. A volere Draghi a Palazzo Chigi anche nel 2023 è solo il 16,3% mentre il 14,8% è a favore ma solo se ci sarà una chiara maggioranza che lo sostenga in Parlamento.

Quanto alla forte astensione per i referendum sulla giustizia, per il 29,5% il sistema ha boicottato il referendum, mediaticamente e politicamente, per il 23,7% ormai vi è un totale disinteresse per la politica in generale, il 26% ritiene che i quesiti proposti erano troppo tecnici e poco coinvolgenti per l'elettorato, infine per il 20% gran parte degli italiani non era d'accordo con i quesiti e ha fatto in modo che non passassero.

