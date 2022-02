Conte rischia tutto, il piano segreto per tornare in sella. Ma Grillo ascolta le sirene Di Maio-Raggi...

09 febbraio 2022 a

a

a

L'avvocato del popolo Giuseppe Conte per uscite dall'impasse giuridica in cui è bloccato il Movimento 5 Stelle si affida agli avvocati, quelli suoi e di Beppe Grillo. Il pool nella serata di martedì 8 febbraio è arrivato a una soluzione: ripartire dal Comitato di garanzia, già retto da Luigi Di Maio e mollato la settimana scorsa, "con un incredibile tempismo" sottolinea la Stampa che riporta il retroscena grillino.

Ormai è il portavoce dei 5stelle, Calenda davanti alla tv massacra Travaglio

Il fatto però, che potrebbe aprire a ulteriori ricorsi, è che in questo momento i Cinque stelle non hanno nessun Comitato perché azzerato dalla sentenza di Napoli. Però il Comitato è l'unico a poter indire le votazioni per approvare lo Statuto di Conte ed eleggerlo a presidente del partito. Insomma una bella grana da azzeccagarbugli per il giurista di Volturara Appula, mentre il ministro degli Esteri si frega le mani in silenzio.

Quando mi disse "io da avvocato..." Belpietro fa a pezzi il Conte decaduto

E ora? Visto che bisogna ripartire da zero, il piano è che Grillo nomini sei candidati, ma non devono essere né parlamentari, né consiglieri regionali, come prevedono le vecchie regole dello statuto tornate in vigore. Scelti sei candidati "di fiducia", ne verranno eletti tre dalla base col voto online. E qui un'altra incognita: far votare anche gli ultimi iscritti dando ragione al tribunale napoletano o esporsi a ulteriori grane giuridiche' Roba da non dormirci la notte, per questo Conte e Grillo vorrebbero chiedere un parere al Garante della privacy per avere luce verde sull'operazione. Per mettere in piedi il tutto serviranno mesi, con le elezioni che si avvicinano, e altri piani sono allo studio del Gotha grillino.

Mega-truffa sul Reddito, mille stranieri si sono intascati 6 milioni nel loro Paese

Ma qualcosa si muove anche a livello politico. Di Maio e Virginai Raggi, in opposizione a Conte, starebbero lavorando per convincere Grillo a inserire nuove modifiche tra quelle che andranno nella consultazione elettorale con gli iscritti. Norme per togliere potere al capo Conte e restituirne al Garante Grillo. D’altronde Di Maio è quello che ha fatto tornare Mattarella al Quirinale...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.