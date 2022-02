Quando mi disse "io da avvocato..." Belpietro fa a pezzi il Conte decaduto. Il "capolavoro" del giurista M5s

08 febbraio 2022 a

Il terremoto del Movimento 5 Stelle è al centro del dibattito, martedì 8 febbraio, a #Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai3. Il tribunale di Napoli ha di fatto dichiarato illegittima l'elezione di Giuseppe Conte a capo politico dei 5Stelle accogliendo il ricorso di tre attivisti ai quali non è stato consentito di partecipare al voto in quanto iscritti meno di sei mesi prima della votazione online.

Il direttore della verità Maurizio Belpietro non si capacita come un giurista come l'ex premier sia potuto cadere in questo modo, una vera e propria nemesi. E racconta di quando Conte "mi ha detto che da avvocato aveva vinto il 99 per cento delle cause - ricorda il giornalista - Ebbene, ha perso quella fondamentale: questa".

In collegamento c’è anche Candida Morvillo del Corriere della sera. "Non credo che l'implosione de 5stelle metterà in crisi il governo di Mario Draghi", il caos nella galassia grillina fa parte dei "problemi interni ai partiti". poi c'è Luigi Di Maio che si è intestato la rielezione di Sergio Matteralla al Quirinale, argomenta la giornalista, per non mettere in difficoltà Draghi e avrebbe ora qualche problema a giustificare una crisi per l'esecutivo. "Ne perderebbe di credibilità . dice la Morvillo - e neanche Matteo .Salvini ha interesse a mettere in difficoltà il governo con una Giorgia Meloni molto più forte di lui in questo momento".

Ma Conte come uscirà dalla vicenda del ricorso, accolto, che annulla la sua elezione a presidente del Movimento? L'ex premier "era già ammaccato prima dall'opposizione con Di Maio, ma parliamo di cavilli... - conclude Morvillo - se tornano a votare con tutti gli iscritti", anche quelli dell'ultim'ora, "verrebbe comunque rieletto, Ma è innegabilmente un colpo all'immagine, da avvocato è riuscito a scrivere un non statuto".

E Beppe Grillo? Il co-fondatore del Movimento ha congelato tutto adducendo la motivazione che le sentenze vanno sempre rispettate. In studio c'è Luca Telese che entra a gamba tesa sul comico genovese: "Quando hanno indagato il figlio ha detto 'venite a prendere me' - attacca il giornalista - ora dice che le sentenze vanno rispettate... Comunque è folle - conclude Telese - che un giudice annulli l’elezione di un leader politico".

