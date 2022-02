Chi vogliono gli elettori alla guida del centrodestra, il sondaggio bomba di Pagnoncelli a Dimartedì

09 febbraio 2022 a

La guerra del Quirinale ha lasciato ferite profonde in entrambi gli schieramenti politici, attraversati da tensioni e tentativi di capire quale potrebbe essere l'assetto migliore per la fine della legislatura e prepararsi così alle elezioni del 2023. Centrodestra e centrosinistra devono però fare i conti con quello che chiedono gli italiani. A rispondere ad alcune delle domande che si fanno nelle segreterie dei partiti è Nando Pagnoncelli che a DiMartedì, l'8 febbraio, ha snocciolato i suoi consueti sondaggi con un occhio di riguardo alle grandi manovre nelle coalizioni.

La domanda delle cento pistole è sul centrodestra, dove Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia sono impegnati a scegliere le strategie future tra mille tensioni. La domanda è tranchant: chi vorresti alla guida del centrodestra? Nel sondaggio Ipsos emerge che in generale gli elettori italiani preferiscono Giorgia Meloni col 36%, più di Matteo Salvini (21) e Silvio Berlusconi (14) mentre il 29% non si esprime. E gli elettori di area? Anche tra i sostenitori del centrodestra è in vantaggio la leader di FdI con un dato netto: 45 per cento, davanti a Salvini (34) e Berlusconi (16).

Che succede dall'altra parte, con i 5Stelle nel caos ricorsi e il Pd che gioca di rimessa? Nella rilevazione presentata nel programma di Giovanni Floris da Pagnoncelli siamo al pareggione: il 36 per cento degli italiani pensa che il segretario del Pd Enrico Letta debba guidare il centrosinistra, stessa cifra per Giuseppe Conte ma quasi uno su tre (28 per cento) non si esprime. Tra gli intervistati che si dicono elettori del centrosinistra prevale invece Letta: 53 per cento. In chiave elezioni, secondo il 21 per cento degli intervistati il Partito democratico dovrebbe allearsi col Movimento 5 Stelle, per il 19 per cento con i centristi, per il 13 con entrambi. In realtà, sottolinea Pagnoncelli, quasi uno su due non si sente parte di questa area politica e preferisce non esprimersi.

