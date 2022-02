Ormai è il portavoce dei 5stelle, Calenda davanti alla tv massacra Travaglio

08 febbraio 2022 a

a

a

La difesa di Giuseppe Conte e dell'establishment del Movimento 5 Stelle a Otto e mezzo da parte di Marco Travaglio fa sbottare Carlo calenda. Il leader di Azione, davanti alla tv martedì 8 febbraio, ascolta il direttore del Fatto quotidiano sostenere "la leadership di Conte nel M5S non è in discussione. Grillo non si riferiva all'ex premier, il provvedimento di ieri ha sospeso la situazione in attesa del giudizio di merito".

La Gruber lo interroga e Travaglio sclera: la crisi di nervi del direttore su Di Maio

E proprio postando questa dichiarazione di Travaglio contenuta in un video di La7 Calenda va all'attacco: "Più persone vanno in TV a rappresentare idee diverse meglio è. Però devono andarci essendo trasparenti sul proprio ruolo. Travaglio da tempo è il portavoce del M5S. Questa realtà di fatto dovrebbe essere riconosciuta e andrebbe invitato come politico non come giornalista", scrive su twitter postando il video dell’intervento di Travaglio stasera a La7.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.