Incontro tra Bolsonaro e Salvini, insieme a Pistoia alla cerimonia per i caduti brasiliani in Italia

Matteo Salvini e Jair Bolsonaro saranno insieme a Pistoia martedì 2 novembre in occasione della cerimonia in onore dei caduti brasiliani in Italia nella Seconda guerra mondiale presso il Monumento Votivo Militare Brasiliano di via San Rocco, nel capoluogo toscano. Lo si apprende da fonti della Lega. All’evento sarà presente il Presidente del Brasile, in questi giorni a Roma per il G20. Dopo la cerimonia il leader del Carroccio presenzierà anche all'inaugurazione di una sede del partito in via Atto Vannucci.

In precedenza alcuni giornali brasiliani, come Folha de S. Paulo, spiegavano che Bolsonaro stava pianificando un incontro con Salvini in occasione del summit internazionale. L'occasione è quella dell'omaggio ai caduti brasiliani a Pistoia.

"Sono felice e orgoglioso di rendere omaggio ai caduti brasiliani durante la Seconda Guerra mondiale, martedì, accanto al presidente Bolsonaro: diedero un contributo importante alla liberazione dall’occupazione nazifascista. Per me sarà l’occasione per ribadire la profonda amicizia che lega Italia e Brasile" ha dichiarato il leader della Lega. "A Bolsonaro, che ieri è stato ricevuto al Quirinale, rinnoverò il ringraziamento anche per l’impegno e la serietà che ci consentirono di riportare in Italia il terrorista comunista Cesare Battisti nel 2019”, si legge in una nota di Salvini.

Sabato 30 ottobre, intanto, Bolsonaro dopo i lavori si è goduto il sole di Roma andando in giro per la Capitale postando anche un video su Twitter con l’inno di Mameli in sottofondo che lo mostra tra la folla, accerchiato dalla sicurezza, a piazza del Pantheon, a Campo de Fiori e infine davanti alla Fontana di Trevi, dove si è prestato anche a foto ricordo con alcuni presenti. Tra le tappe, anche una sosta in un alimentari per provare della pizza bianca con prosciutto e del formaggio.

"Ho visto lungo la strada che le persone qui riconoscono la bandiera brasiliana. Sono molto felice. Se Dio vuole, lunedì visiterò i miei antenati", ha affermato di ritorno in ambasciata, a piazza Navona, facendo riferimento alla cerimonia che si terrà lunedì prossimo ad

Anguillara Veneta dove riceverà la cittadinanza onoraria in omaggio al bisnonno Vittorio.

Una scelta, quella del comune veneto, che ha scatenato le più svariate proteste, dalla sinistra alle ong per i popoli indigeni.

