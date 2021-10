Brasile, vietato l'ingresso allo stadio di calcio al presidente Bolsonaro: non è vaccinato

11 ottobre 2021 a

Disavventura per il presidente del Brasile Jair Bolsonaro. Il numero uno della nazione sudamericana si è visto negare l’ingresso allo stadio Vila Belmiro per assistere ieri alla partita fra Santos e Gremio. Per entrare, infatti, è richiesto il green pass ma Bolsonaro non è vaccinato contro il Covid-19. “Perché dovrei avere un passaporto vaccinale? - le sue parole riportate dai media brasiliani - Volevo solo guardare la partita del Santos e mi è stato detto che dovevo essere vaccinato, perché? Ho più anticorpi io di chi si è fatto somministrare il vaccino”.

Il Santos ha spiegato che Bolsonaro non aveva chiesto di poter assistere alla partita di domenica che ha visto il club paulista battere il Gremio 1-0. Bolsonaro è attualmente indagato dal Senato per la sua gestione della pandemia. Il Brasile ha superato i 600.000 decessi confermati per Covid.

