G20, da Draghi colpo di grazia ai no vax. I medici nella "foto di famiglia" dei leader

Una "classica" con i capi di Stato e di governo. Un'altra per i tempi della pandemia, con il personale medico accanto ai Grandi. Sono due le

foto di famiglia del G20.

Neanche a dirlo lo scatto assieme a una delegazione di medici e operatori sanitari in camice bianco e divisa impegnati nella lotta al Covid-19 rappresenta un forte messaggio anti pandemia, lanciato dai leader del G20 nella ’photo opportunity’ della Nuvola. Mario Draghi ha fatto gli onori di casa per il momento di più alto valore simbolico del primo giorno del summit. I leader, sul podio, hanno accolto con un lungo applauso medici, infermieri, operatori della Croce rossa e volontari che si sono uniti a loro per la foto comune. I capi di stato e di governo si sono messi in posa, secondo protocollo, attorno al padrone di casa Draghi, tra il ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan al-Saud, che ha lasciato la presidenza del G20 all’Italia lo scorso anno, ed il presidente indonesiano Joko Widodo, prossimo presidente di turno del gruppo.

Alle spalle del premier Angela Merkel in tailleur giallo. I leader hanno però dovuto aspettare qualche attimo in più per lo scatto a causa dei ritardatari del britannico Boris Johnson e del canadese Justine Trudeau. Una pausa inattesa trasformata in una opportunità dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha rotto il protocollo per avvicinarsi a Joe Biden per un saluto a quattrocchi.

Intanto, il presidente americano era impegnato in un serrato colloquio con Ursula von der Leyen.

"Per me è stata una grande emozione e un grande onore essere stato scelto, assieme a una delegazione dei medici, infermieri e ricercatori dello Spallanzani, nella foto scattata alla Nuvola dell’Eur tra i grandi della Terra" ha detto il direttore dell’Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma Francesco Vaia. "Noi rappresentiamo la via italiana dell’ottimismo razionale e della gradualità - sottolinea Vaia - che si è dimostrata la strategia giusta ed efficace e che sta sconfiggendo definitivamente la pandemia".

La foto ha fatto registrare grande apprezzamento per il messaggio anti-Covid, ma anche qualche polemica sui social. Non solo da parte delle frange no-vax, manche ad esempio da parte di quei brasiliani critici nei confronti del presidente Jair Bolsonaro immortalato con gli altri e con i medici nonostante abbia a lungo minimizzato la gravità della pandemia.

