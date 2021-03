DPCM Covid, Draghi manda avanti i ministri

02 marzo 2021 a

Gli italiani dovranno ancora aspettare prima di sentir parlare Mario Draghi. Le indiscrezioni circolate questa mattina annunciavano la prima conferenza stampa del nuovo Presidente del Consiglio (o in alternativa una nota esplicativa), ma non sarà l’ex Governatore della Banca Centrale Europea ad illustrare le novità in arrivo nel nuovo DPCM, che sarà firmato in giornata ed entrerà in vigore il 6 marzo. La possibilità di parlare in prima persona alla stampa è stata presto smentita da Palazzo Chigi, che ha ufficialmente annunciato che saranno mandati in avanscoperta due ministri.

Alle 18.45, presso la sede del Governo, interverranno Mariastella Gelmini e Roberto Speranza, rispettivamente Ministro per gli Affari regionali e Ministro della Salute. Insieme a loro, nella cornice del cortile d’onore del Palazzo che ospita la presidenza del Consiglio, risponderanno alle domande dei giornalisti presenti anche il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli.

La decisione rappresenta un cambio di passo rispetto alla strategia portata avanti dal duo Giuseppe Conte-Rocco Casalino, che nel corso dell’ultimo anno hanno sempre spiegato le nuove misure agli italiani tramite conferenze stampa o per mezzo di dirette Facebook notturne, che spesso hanno avuto importanti ritardi rispetto all’orario di inizio che veniva in un primo momento annunciato pubblicamente. Tramite questa comunicazione dei due ministri e dei due tecnici verranno illustrate le novità del decreto che resterà in vigore fino al prossimo 6 aprile e, recependo le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, prevederà tra le altre cose la chiusura delle scuole nelle zone rosse, con la palla che resterà in mano ai Governatori regionali nel caso in cui i contagi supereranno la soglia dei 250 casi ogni 100mila abitanti in quelle gialle o arancioni. Draghi sceglie nuovamente il basso profilo sotto il punto di vista comunicativo.

