Nuovo Dpcm, così scatta la chiusura delle scuole anche in zona gialla. Cosa cambia

02 marzo 2021 a

a

a

È in rampa di lancio il nuovo Dpcm del premier Mario Draghi sulle regole anti-Covid in vigore dal 6 marzo. La firma del decreto è prevista per oggi ma resta ancora il nodo scuola da sciogliere. Come annunciato dal coordinatore del Cts Agostino Miozzo tutte le scuole saranno chiuse nelle zone rosse, ma resta da capire se misure analoghe possano essere introdotte anche in altre fasce, come nelle zone arancioni.

Così Draghi ha fatto fuori Arcuri. Il faccia a faccia gelido: "Ci sarebbe la lettera di dimissioni..."

Secondo l'orientamento dell'esecutivo si potrebbe dare la facoltà di chiudere gli istituti anche nelle zone gialle e arancioni se si raggiungono 250 casi ogni 100mila abitanti. L'ultima parola spetterebbe a sindaci e governatori.

Le varianti fanno paura, stretta sulle scuole. Mezza Lombardia "arancione rinforzato"

Questa mattina a palazzo Chigi si è riunita la riunione della cabina di regia. Presenti, oltre a Draghi, i ministri Roberto Speranza (Salute), Maria Stella Gelmini (Affari regionali), Daniele Franco (Economia), Patrizio Bianchi (Scuola), Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico), Dario Franceschini (Cultura), Stefano Patuanelli (Politiche agricole), Elena Bonetti (Famiglia) e rappresentanti del Cts. In seguito il governo ha incontrato Regioni, Province e Comuni.

"Prepariamoci alla quarta ondata" Il fisico Parisi gela tutti, bomba sulla scuola: cosa non sappiamo

Tra le misure in vigore per la zona gialla dovrebbe sparire dal nuovo Dpcm la misura "con riguardo alle abitazioni private" con cui "è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza". Ma restano comunque "vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose". Confermata la riapertura di cinema e teatri dal 27 marzo, musei anche nel week end (in zona gialla). Restano vietati gli spostamenti tra le regioni Il divieto di spostamento tra le Regioni è valido fino al 27 marzo ma assieme al prossimo Dpcm, che disciplinerà le misure fino al 6 aprile, Pasqua compresa, potrebbe essere nuovamente prorogato con un decreto ad hoc.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.