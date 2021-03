L'Aria che Tira, la voce da Palazzo Chigi: come e quando parlerà Draghi. Myrta Merlino: "Non c'è più Rocco Casalino..."

02 marzo 2021 a

Prende forma il cambio di comunicazione di Mario Draghi. Anche se non ci sarà il tanto atteso confronto diretto con una conferenza stampa per il varo del Dpcm sulle misure anti Covid in vigore dal 6 marzo. Dopo il via libera al decreto con cui si regolerà la vota degli italiani alle prese con il Covid fino ad aprile verrà diffusa "una nota esplicativa", è l'indiscrezione che arriva a L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7 oggi martedì 2 marzo.

Una comunicazione che servirà a entrare nei dettagli del decreto, fanno trapelare da Palazzo Chigi. Niente dirette notturne in stile Giuseppe Conte, dunque. Ma non ci sarà neanche la prima conferenza stampa di Draghi, come invece era stato ipotizzato. Infatti dopo la rivoluzione sui vertici della gestione dell'emergenza Covid e messo in cascina il Dpcm del 6 marzo Repubblica dava il premier pronto a rompere il silenzio e parlare agli italiani per la prima volta con una conferenza stampa.

Una scelta accompagnata da un gesto dall'alta carica emotiva, come la visita in luogo simbolo della lotta alla pandemia. Ma da quanto trapela oggi l'appuntamento è rimandato.

Il cambio di passo è anche nella comunicazione, si sottolinea in studio. "Si vede che non c'è più Rocco Casalino", commenta Myrta Merlino.

