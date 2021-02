Meloni: si può votare solo per dare una poltrona a Conte. E scrive a Draghi

08 febbraio 2021 a

a

a

Giorgia Meloni parte all'attacco. Mentre Fratelli d'Italia al momento rimane l'unica forza politica all'opposizione (l'appoggo al governo Draghi non c'è), la leader del partito si scaglia contro l'ex premier con un post su Twitter.

Il presidente di Fratelli d’Italia, intano, ha inviato oggi al presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, in vista del secondo giro di consultazioni, una lettera e sei schede sintetiche con le principali proposte di FdI sulle grandi priorità dell’Italia. «Gentile Presidente Draghi, Fratelli d’Italia mantiene sempre gli impegni. In occasione del primo giro di consultazioni, Le abbiamo comunicato la nostra decisione di non far parte del nascituro Governo da Lei presieduto, non per avversione preconcetta nei Suoi riguardi ma perchè convinti che una maggioranza parlamentare eterogenea e litigiosa non possa gestire la difficile fase che attende l’Italia. Con la stessa franchezza Le abbiamo assicurato, al contempo, che Fratelli d’Italia si comporterà, come sempre, da opposizione patriottica che non farà mai mancare il suo contributo a sostegno delle misure utili alla Nazione. Nel corso dell’incontro, abbiamo preso l’impegno di farLe avere prima del secondo giro di consultazioni le principali proposte di FdI sulle grandi priorità che attendono la Nazione nei prossimi mesi».

Centrodestra e centrosinistra a un'incollatura. Lega primo partito

"Le inviamo sei schede sintetiche su altrettanti macro-temi che riassumono le misure che Fratelli d’Italia ha già sottoposto all’attenzione del Governo uscente ma che non sono state tenute in alcuna considerazione, forse neppure mai lette - scrive ancora la Meloni - 1. Implementazione delle linee guida sul Recovery Plan italiano; 2. Proposte in ambito economico per mettere in sicurezza il tessuto produttivo della Nazione, garantire la continuità delle imprese e i posti di lavoro; 3. Misure di contrasto all’epidemia da Covid-19; 4. Difesa e tutela delle infrastrutture e degli asset strategici nazionali; 5. Gestione dei flussi migratori e contrasto all’immigrazione irregolare di massa; 6. Anomalie riscontrate nella gestione commissariale. Aspetto, quest’ultimo, che richiede una celere operazione di trasparenza e chiarezza. In ultimo, al termine del colloquio con il Presidente della Repubblica Mattarella, Lei ha, giustamente, espresso la volontà di dialogare non solo con i partiti e i gruppi parlamentari ma anche con le parti sociali. Condividiamo questo approccio e, in vista di questa nuova sessione di consultazioni, Le chiediamo di dedicare uno specifico incontro con le categorie economiche e sociali più colpite dall’emergenza Covid e che chiedono al prossimo Governo un radicale cambio di passo rispetto a quanto accaduto finora. Penso tra gli altri al comparto del turismo, al settore HORECA, al mondo dello sport, a quello della cultura e dello spettacolo. Certi della Sua disponibilità, Le auguriamo buon lavoro e Le inviamo i nostri cordiali saluti. Giorgia Meloni Presidente di Fratelli d’Italia».

"Non è destra d'inciucio". Disintegrati, Gramazio bombarda gli ex An contro la Meloni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.