Centrodestra e centrosinistra a un'incollatura. Lega primo partito

Domenico Alcamo 08 febbraio 2021

a

a

Centrodestra e centrosinistra a un’incollatura. Questo è il risultato di un sondaggio interno commissionato dalla Lega. La coalizione moderata, al 4 febbraio, si attesta al 48,7%, in crescita di 0,4 punti percentuali. A fare la parte del leone è la Lega, che si piazza al 24,8% dei consensi (+0,3% rispetto al 30 gennaio). Segue Fratelli d’Italia che cresce dello 0,7%, passando dal 14,8% al 15,5%. Cala invece Forza Italia, passando dall’8,3 al 7,4%. Sul campo opposto, il blocco di centrosinistra nonostante la crisi della propria maggioranza cresce di un punto, passando dal 47,5 al 48,5.

Video su questo argomento Tasse, salute e lavoro. Ecco le richieste di Salvini a Draghi

Va detto, però, che il sondaggio è realizzato su aree politiche, dunque considerando nel blocco di centrosinistra anche Azione e +Europa, attestati rispettivamente sul 3% e 2,1% di consenso, nonostante fossero due forze collocate all’opposizione nel governo Conte 2. Nell’ blocco progressista, primo partito è il Pd, con il 18,9% (in calo di mezzo punto percentuale), poi il Movimento 5 Stelle (in calo di 0,8%). A seguire Sinistra Italiana-Articolo Uno, unica forza in crescita che passa dal 3,1 al 4%. Italia Viva, nonostante il protagonismo nella caduta del governo Conte, riscontra solo una piccola modifica, peraltro verso il basso (da 2 a 1,9%).

Video su questo argomento Governo, Salvini: "Da noi nessun veto. Abbiamo raccolto l'appello di Mattarella"

