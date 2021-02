Ventiquattro ex An a Meloni: «Sbagliato il no a Draghi»

07 febbraio 2021 a

«Ventisette anni fa nasceva la Destra di governo. Ventisette anni dopo sarebbe irragionevole assistere alla regressione di quella svolta storica astenendosi o addirittura negando la fiducia al costituendo governo guidato da Mario Draghi. Tanto più ove si consideri che allo stesso è affidata l’imponente missione di ricostruire una nazione funestata dalla pandemia e dalla crisi economica». È quanto si legge in una sorta di lettera-appello a Giorgia Meloni firmata da 24 ex An.

Governo, Meloni “Non voterò a favore, sarò la sentinella”

«Non dimentichiamoci - scrivono - che l’utilizzo delle ingenti risorse europee che saranno disponibili a breve richiederanno un forte processo di riforme e di innovazione. Da cui la destra non può escludersi, affinchè tutto avvenga finalmente fuori dalle logiche clientelari che hanno caratterizzato il precedente esecutivo. Tra i 24 ex parlamentari ed esponenti An ci sono Viviana Beccalossi, Giorgio Bornacin, Fabio Chiosi, Antonio Cilento, Massimo Corsaro, Mario Landolfi, Gennaro Malgeri, Silvano Moffa, Cosimo Proietti, Vincenzo Zaccheo, Marco Zacchera».

