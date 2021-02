Governo Draghi, Domenico Gramazio contro gli ex An difende Giorgia Meloni: "Non è destra d'inciucio"

07 febbraio 2021 a

"Dissentiamo nettamente dalla lettera dei 24 ex parlamentari di An. Dalla Meloni atteggiamento coerente e responsabile". Così la Fondazione Rivolta Ideale e i dirigenti delle associazioni Asan Giovane Italia, Fuan, Raggruppamento Giovanile e Volontari Nazionali dopo una breve consultazione promossa da Domenico Gramazio e Adalberto Baldoni rispondono alla lettera inviata dagli ex parlamentari di AN che chiedono alla Meloni di sostenere il governo Draghi.

"Atteggiamento coerente con gli impegni presi con il proprio elettorato di opporsi a qualsiasi tipo di inciucio con Pd e Movimento 5 Stelle. Atteggiamento responsabile perché non ha detto a Draghi che Fratelli d’Italia si opporrà con ogni mezzo sempre e comunque ad ogni provvedimento, ma voterà tutti quelli che riterrà in linea con le proprie proposte. Pensare che si possa regredire solo perché non si vota la fiducia al governo Draghi ci sembra un argomento superficiale. Un argomento che può utilizzare solo chi vorrebbe demonizzare Fratelli d’Italia, pensando ancora di poter dare patenti politiche di qualsiasi tipo. Simili giochini lasciamoli a “Repubblica”, Gad Lerner e simili. Destra di governo non è destra di inciucio. La destra di governo è quella che amministra 14 regioni con i suoi assessori a fianco a quelli di Lega e Forza Italia. Inoltre in una democrazia il ruolo dell’opposizione è fondamentale e nella difficile situazione economica che l’Italia sta vivendo sembra anche pericoloso lasciare senza rappresentanza nelle aule parlamentari milioni di italiani".

