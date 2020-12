"Analfabeta funzionale". Renzi rovina la festa a Conte: governo agli sgoccioli

27 dicembre 2020 a

Matteo Renzi rovina ll "giornata storica" di Giuseppe Conte che si auto-celebra per le prime (poche) dosi del vaccino anti-Covid arrivate in Italia per il V-day di oggi. Il leader di Italia Viva manda un altro messaggio nefasto al governo del premier: "L'esperienza del Conte 2 per me è già archiviata. Se volete discutiamo sul dopo", le parole dell'ex premier secondo un retroscena del Corriere della sera. Insomma, il "game over" è a un passo ,"anche perché dovrei nascondermi su Marte se cambiassi idea".

Renzi passa addirittura agli insulti, parlando con un dirigente del Pd, secondo quanto riporta Francesco Verderami: "L'hai sentito cos' ha detto sulla delega dei servizi?. Ne ha fatto un problema di partito. Battuta degna di un analfabeta istituzionale". Affondato. Renzi vuole la crisi, e inizierà a martellare Conte dopo la pausa natalizia già domani presentando le osservazioni di Italia viva alla bozza sul Recovery plan di Palazzo Chigi.

Un documento che intende stroncare senza appello il "collage di ovvietà senza visione, zeppo di ripetizioni e con paragrafi sbagliati" del governo sui fondi europei.

Renzi sente l'odore del sangue e nei "primi giorni di gennaio" "mi farò carico del coraggio anche per Di Maio e Zingaretti", sono le parole a lui attribuite. Ne ha anche per Dario Franceschini, "una sorta di medico legale, che interviene solo all'ultimo momento per certificare i decessi politici". Ma alla morte politica del Conte 2 potrebbe succedere anche un Conte 3. "Può essere, anche se dare la fiducia" al terzo governo dell'avvocato del popolo "mi costerebbe", le parole che Verderami attribuisce a Renzi. Che appare sempre pià intenzionato a infrangere il vaso di Pandora. O prepara l'ennesimo bluff?

