"Vi fate i complimenti per quattro dosi" Calenda massacra Conte sul vaccino

La gioia di Giuseppe Conte per il v-day arma a pallettoni Carlo Calenda. "Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia che si irradia in Italia e in Europa. Grazie al ministro Roberto Speranza, alla struttura commissariale di Arcuri, alle forze armate e a tutti gli operatori sanitari", aveva twittato il premier dopo l'arrivo delle prime 9.750 del vaccino contro il coronavirus. "Presidente, sono arrivate 9750 dosi su un camion scortato. Non è che prima di farvi i complimenti tra di voi sarebbe più serio aspettare l’esito della vaccinazione di massa?", la replica del leader di Azione che divide i follower.

Presidente, sono arrivate 9750 dosi su un camion scortato. Non è che prima di farvi i complimenti tra di voi sarebbe più serio aspettare l’esito della vaccinazione di massa? https://t.co/mXFMMYrgFV — Carlo Calenda (@CarloCalenda) December 27, 2020

A un'utente che sottolinea che, comunque sia, quella di oggi è una giornata storica che vale un tweet, l'ex ministro risponde: "Facciamo così Federica, tu conserva questo tweet. Ok? Io ho già conservato quelli su 'ne usciremo migliori', 'Milano riparte', 'il modello Italia che tutti ci invidiano' etc". "È più credibile un Governo che si fa i complimenti per l’arrivo di 4 dosi? Noioso e Molesto come quando scrivevamo che non eravamo preparati alla 2a ondata o che la Cassa in deroga non avrebbe funzionato? Annega nella retorica se vuoi. Noi qui continuano a pensare", dice a un'altra.

"Al momento è pronto il piano vaccinale nel senso di chi verrà vaccinato e quando. Ma non ci sono elementi del piano logistico. Ovvero il come. Da quello che sappiamo 9 regioni non hanno ancora definito il luogo di consegna del vaccino", attacca Calenda.

