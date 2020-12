Ecco perché Arcuri ne sbaglia una dietro l'altra: non sa fare le moltiplicazioni

Fosca BIncher 27 dicembre 2020 a

a

a

Svelato il mistero che da mesi accompagna il commissario straordinario alla Sanità, Domenico Arcuri: come mai qualsiasi cosa gli chiedano di fare, la sbaglia? Possibile che fin qui non ne abbia azzeccata nemmeno una? Sì, possibile. E la spiegazione viene oggi da una intervista sul Vaccine day dello stesso Arcuri al Corriere della Sera: il poveretto non sa fare di conto, nemmeno le moltiplicazioni perché ignora i fondamentali della matematica. L'intervistatrice infatti gli chiede come mai per lo show che voleva Giuseppe Conte per i primi vaccini l'Italia ha ricevuto soltanto 9.750 dosi di quello Pfizer e la Germania invece 150 mila? Risposta di Arcuri: "il numero di dosi simboliche per partire tutti insieme il 27 dicembre è proporzionale alla popolazione, la Germania dalla Ue ha avuto le stesse dosi o poco più". Ora 150 mila dosi sono 15 volte le meno di 10 mila dosi avute dall'Italia. Quindi Arcuri immagina che la Germania abbia un po' meno abitanti dell'India, perché per rispettare le proporzioni dovrebbe averne 900 milioni invece degli 82 milioni che risultano a tutti. Due ipotesi: o Arcuri non conosce la matematica, o non conosce la geografia. Però potremmo suggerirne una terza: Arcuri come sempre non nha fatto il suo mestiere, e l'Italia non ha abbastanza frigoriferi per tenere in sicuro a -70 o -80 gradi il vaccino Pfizer. Per questo ha implorato la Ue: "non mandatecene più di 10 mila perché non sapremmo dove tenerli..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.