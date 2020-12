"Lo cucina a fuoco lento". Il retroscena sul piano di Renzi, Conte in trappola?

15 dicembre 2020 a

Salta l’incontro tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi. La verifica di governo con Italia viva si farà, fanno sapere fonti renziani, probabilmente tra domani sera e venerdì. Ma la tensione sul recovery plan non cenna a diminuire, e non è solo quello il tema della contesa. Giuseppe Conte ribadisce che la decisione su come utilizzare i 209 miliardi di euro in arrivo dall’Europa sarà collegiale («Non abbiamo assolutamente una concezione padronale» della gestione delle risorse, dice alla Coldiretti) e in un colloquio con il quotidiano La Stampa assicura che l’esecutivo andrà avanti «solo se la squadra sarà unita».

La mossa di Renzi spiazza Conte. Colpo di scena sulla verifica di governo

Il premier bolla poi come «fesserie» le congetture di chi gli attribuisce la volontà di assumere ’superpoteri' e per le feste di Natale, aggiunge, sarà probabilmente «necessaria una qualche ulteriore misura restrittiva» perchè una terza ondata di contagi deve essere scongiurata «a ogni costo». Temi su cui torna anche il leader di Italia viva, con toni non sempre concilianti. «Stiamo facendo una battaglia per le idee, non per le poltrone: all’incontro - scrive Renzi nella sua Enews - verranno anche le ministre, che sono pronte a rimettere il mandato, se serve. Perché chi dice che noi facciamo confusione per avere mezza poltrona in più deve prendere atto che noi siamo l’unico partito che è pronto a rinunciare alle poltrone, non a chiederle».

Renzi prepara il piattino a Conte ormai accerchiato: il rimpasto è solo rinviato

L’ex premier annuncia che a Conte porterà un documento scritto e rivendica di aver «ufficialmente bloccato» il «blitz notturno che avrebbe fatto approvare un documento non condiviso da nessuno e una task force in grado di sostituirsi al Governo e al Parlamento» sul recovery plan, e chiede che cessino le «indecisioni» sulle misure per il Natale ricordando che «cinque giorni fa il Governo aveva annunciato di sbloccare i trasferimenti tra piccoli comuni.

Sul forfait di Italia Viva a Conte fioccano i retroscena. Per Dagospia Renzi "sta cucinando l'avvocato a fuoco lento" e l'impegno europeo della Bellanova sarebbe una "scusa". Per il sito, inoltre, "parla" anche la foto postata da Renzi su Joe Biden, messaggio per il trumpiano Conte nella partita della delega per i servizi segreti.

