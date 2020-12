Un ragioniere ai servizi segreti. La mossa di Conte per salvare la poltrona

Gianfranco Ferroni 15 dicembre 2020 a

Verifiche, incontri con i partiti, trattative: tutte cose che non piacciono al premier Giuseppe Conte. Però tocca concedere qualcosa, almeno a Italia Viva, il gruppo di Matteo Renzi. Dalle parti di «Giuseppi» c’è chi dice che sui fondi europei non vuole mollare il controllo, invece «è disposto a fare una mossa a sorpresa, anche se a malincuore, sulla delega ai servizi segreti. Alla fine sarà contento un ragioniere».

Renzi prepara il piattino a Conte ormai accerchiato: il rimpasto è solo rinviato

L’indizio è interessante, e conduce proprio a un renziano in possesso di quel titolo di studio, già sottosegretario all’Interno tanti anni fa, nel secondo governo di Romano Prodi. «Sì, alla fine basterà mettere Ettore Rosato a Palazzo Chigi, come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con vista sulle barbe finte»: chissà se questa è la soluzione giusta per accontentare tutti.

