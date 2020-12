La mossa di Renzi spiazza Conte. Colpo di scena sulla verifica di governo

15 dicembre 2020 a

Matteo Renzi rinvia la resa dei conti e tiene in bilico Giuseppe Conte. Italia viva ha chiesto al presidente del Consiglio di spostare l’incontro fissato per oggi alle 13 a Palazzo Chigi. Formalmente il motivo è legato alla ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, spiegano fonti del partito guidato da Matteo Renzi, dal momento che questa "è impegnata a Bruxelles per il Consiglio europeo che deve affrontare un tema strategico per i prodotti alimentari italiani: la questione dei semafori". L’incontro con Conte, fa sapere Italia Viva, dovrà essere spostato al rientro della ministra: tra domani sera e venerdì. Insomma, la richiesta mette il premier davanti al fatto compiuto, come si evince dal post di Facebook della Bellanova: "Al rientro incontreremo il presidente Conte con la delegazione di Italia Viva", senza se e senza ma.

Dopo la "verifica" con Pd e Movimento 5 Stelle l'incontro con Italia Viva era previsto per le ore 13 a Palazzo Chigi. Ma la delegazione renziana a sorpresa ha rinviato l'incontro decisivo viste le minacce di staccare la spina del governo se il premier non dovesse fare un passo indietro sulla cabina di regia per il Recovery fund e sul dossier servizi segreti e cybersicurezza. Richieste che preludono al rimpasto di governo.

