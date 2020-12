Natale e sbarchi, Giorgia Meloni fulmina Conte: la doppia morale del governo

06 dicembre 2020 a

Inspiegabile quel che sta combinando il governo per Natale e la presidente di Fratelli d’Italia lo dice con tutto lo sdegno che prova. Questa storia della limitazione degli spostamenti tra natale Capodanno con il solito Dpcm proprio non va e Giorgia Meloni attacca. Settantamila agenti lungo le strade del Belpaese mentre gli italiani tentano di festeggiare. Tutti sotto controllo nel mirino delle forze dell’ordine che saranno chiamate a far rispettare i divieti di Conte. "Sarà un Natale di sacrifici", ha ammesso la Lamorgese. E la Meloni twitta: "Natale (di sacrifici) senza i tuoi, sbarchi con chi vuoi: la doppia morale del governo Conte...". Non fa una piega.

