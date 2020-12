Basta insulti in tv. Perché la Meloni querela Saviano

04 dicembre 2020 a

Guerra a suon di carte bollate. Giorgia Meloni querela Roberto Saviano dopo l'attacco nel corso Piazza Pulita. Parlando dell'emergenza migranti, Saviano ha insultato i leader del centrodestra definendoli "bastardi". E la reazione della Meloni non si è fatta attendere.

Sono stufa di assistere a questo disgustoso sciacallaggio da parte di Saviano. Per voi è normale che a questo odiatore seriale sia consentito diffamare (senza contraddittorio) chi non è in studio?

Non sono disposta a tollerare oltre: ho già dato mandato per procedere legalmente. pic.twitter.com/cfTNizFf6D — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) December 4, 2020

Giorgia Meloni ha accusato Roberto Saviano di «sciacallaggio disgustoso» e per questo ha deciso di querelarlo: «Non sono disposta a tollerare oltre, ho già dato mandato per procedere legalmente», ha svelato la leader di Fratelli d’Italia dopo essere stata pesantemente insultata insieme a Matteo Salvini nel corso di PiazzaPulita, la trasmissione condotta su La7 da Corrado Formigli. Saviano sull’immigrazione ha sparato a zero sui due leader del centrodestra: «Vedendo queste immagini vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame dei taxi del mare, delle crociere, tutte quelle parole spese su questa disperazione. Viene solo da dire bast***i, come avete potuto. Meloni, Salvini: bast***i».

La replica di Giorgia è arrivata nella mattinata: «Sono stufa di assistere a questo disgustoso sciacallaggio da parte di Saviano. Per voi è normale che a questo odiatore seriale sia consentito diffamare (senza contraddittorio) chi non è in studio?». Di conseguenza la leader di Fdi ha deciso di passare al contrattacco con una querela: "Non sono disposta a tollerare oltre: ho già dato mandato per procedere legalmente".

