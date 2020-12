Trattano gli italiani come nemici. Bomba di Paragone: vedremo i manganelli

06 dicembre 2020 a

Gli italiani trattati come nemici pubblici. Gianluigi Paragone non fa sconti al governo di Giuseppe Conte e alla ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, che ha annunciato la militarizzazione del Paese per far rispettare le norme anti-Covid contenute nell'ultimo Dpcm in vigore per le vacanze di Natale degli italiani. "Sono pronti 70mila agenti per tenere sotto controllo gli italia sotto le feste. Attenti a non trasgredire il Dpcm", dice Paragone in una accorata diretta Facebook. "Trattano gli italiani come il nemico pubblico numero uno. Luciana Lamorgese è disposta a schierare i droni e a fare i blocchi in autostrada. Questo Covid il governo ce l'ha in testa".

Video su questo argomento Paragone (Misto): “Viminale controlla rispetto del Dpcm con forze dell'ordine? Hanno virus in testa”

Uno sforzo senza precedenti, eppure questo Paese di emergenza ne conosce parecchie. "Misure di questo tipo non le abbiamo mai viste contro la criminalità organizzata o l'invasione dei migranti - commenta l'ex grillino a capo del movimento Italexit - E quando gli italiani inizieranno a manifestare scatteranno i manganelli. Vedremo cose allucinanti. Una militarizzazione. Prima durante le feste ci svaligiavano le case nell'indifferenza generale, ora pattugliano le strade per il Covid".

