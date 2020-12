Piazzapulita, Gad Lerner e Minniti mai visti così. "Perché ridi?" botte da orbi sui migranti

04 dicembre 2020 a

Lo scontro tra Marco Minniti, già ministro dell'Interno, e il giornalista del Fatto quotidiano Gad Lerner si accende sui migranti. Scintille tra i due ieri sera, giovedì 3 dicembre, a Piazzapulita su La7. "Abbiamo cominciato a fare i corridoi umanitari", ha detto Minniti al conduttore Giovanni Floris parlando della risposta del governo Gentiloni all'emergenza migranti.

Il giornalista ex Repubblica incalza: "Quando?". Così l'esponente del Pd perde la calma: "Perché ride su un tema così serio? Perché è così sciocco da non capire che abbiamo fatto i primi corridoi umanitari della storia dalla Libia fino all'Europa? L'abbiamo fatto con la Cei, se lei non se lo ricordo io la scuso, ma non le consento di sorridere su queste cose". Ma Lerner insiste: "Lei non è il ministro dei corridoi umanitari, gli italiani se lo ricordano, lei è il ministro della guerra alle Ong".

Lerner fa l'avvocato delle organizzazioni non governative che pattugliano il Mediterraneo. "C'è stata una campagna di denigrazione e di boicottaggio delle Ong". Ma il dem Minniti non ci sta a passare per fustigatore dei salvatori dei migranti in mare: "Lei parla sempre di tre anni fa, lei, per ragioni di compatibilità politica non vuole arrivare a oggi..."

