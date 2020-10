Salvini e la Lega escono dal Senato per protesta: "Inaccettabile Conte in tv, lasciamo l'aula"

27 ottobre 2020 a

a

a

«Mentre noi siamo qua a votare il presidente del Consiglio è in televisione: non è normale. Vi domando se ritenete normale che mentre il Senato e la Camera stanno lavorando, il presidente del Consiglio si faccia gli affari suoi in televisione. Non è accettabile». Così il segretario leghista Matteo Salvini, rivolto ai colleghi senatori, intervenendo in Aula a Palazzo Madama.

Salvini si è tolto brevemente la mascherina per scandire bene le parole e poi se l’è subito rimessa richiamato dalla presidenza. «Noi usciamo da quest’Aula perché il Senato ha ancora una dignità», ha annunciato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.