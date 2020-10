Salvini disintegra Conte con un meme. "Ristoratori puniti ingiustamente"

27 ottobre 2020 a

Hanno speso soldi per adeguarsi alle norme imposte del governo che poco dopo li mazzolati con il mezzo lockdown alle 18. Matteo Salvini sottolinea la beffa, dopo il danno, subita da ristoratori e gestori dei locali. Il leader della Lega ha postato su facebook un meme che vede Conte chiedere il plexiglas tra i tavoli, la sanificazione, il registro clienti, per poi chiudere i ristoranti.

"Vero. Puniti ingiustamente dopo aver speso ingenti risorse per adeguarsi e garantire igiene e sicurezza. Signor presidente del Consiglio, queste imprese e questi lavoratori non sono 'superflui' e non sono loro il problema", il post di Matteo Salvini.

