Basta fare cazzate. La svolta di Briatore sul coronavirus

11 ottobre 2020 a

a

a

Sul coronavirus ne ha dette di tutti i colori. Ha fatto post su post sottolineando che i numeri della pandemia non possono far parlare di vera emergenza sanitaria. Adesso, però, Flavio Briatore fa dietrofront. E, con un post su Instagram, invita i giovani a non sottovalutare il problema. Chissà cosa è successo nel frattempo e cosa l'ha spinto a un passo così importante.

GfVip, Flavio Briatore ricuce con la Gregoraci. La lettera della tregua

"Voi ragazzi sapete quanto vi abbia sempre difeso, condannando che si cercassero nei giovani gli untori da dover condannare - scrive Briatore su Instagram - Oggi la situazione è delicatissima e il rischio di nuove chiusure e’ reale e sapete cosa potrebbe significare. La morte irreversibile di un Paese che NON PUÒ PERMETTERSELO!!! Continuo a vedere immagini di assembramenti fuori dai locali che nulla hanno a che fare con l’idea di svago o goliardia, ma solo grande irresponsabilità ed incoscienza".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.