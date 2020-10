Flavio Briatore come Trump. Ecco i numeri contro il terrorismo Covid

10 ottobre 2020 a

Flavio Briatore non ci sta. E dopo essere guarito dal Covid attacca la strategia della tensione messa in atto dal governo sul coronavirus. Secondo Briatore si cerca di seminare il terrore tra la popolazione senza che ci siano davvero i presupposti medico-sanitari. Per questo pubblica sul suo profilo Instagram il diagramma dell'occupazione delle terapie intensive: la curva sale ma in modo molto, molto soft. E lui commenta: "Il grafico dice tutto". Il picco dello scorso 3 aprile, insomma, sembra per ora davvero lontano.

«Sono un testimone del Coronavirus, sono stato contagiato e ne sono uscito. Il governo, oltre a incoraggiare la gente a mantenere il distanziamento sociale e a utilizzare le mascherine, dovrebbe dire agli italiani che è possibile guarire dal Coronavirus. Invece abbiamo un bombardamento giornaliero di notizie, la gente è terrorizzata. In questo modo non riusciremo a uscire da questa situazione». È quanto ha affermato Flavio Briatore, Founder & Chairman Billionaire Life Group, durante il suo intervento in streaming all’Italian Export Forum organizzato a Bari.

