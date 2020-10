"Un fotomodello?" Quando la mamma della Gregoraci stese Flavio Briatore

Giada Oricchio 08 ottobre 2020 a

"Non mi sembra un modello". Così la mamma di Elisabetta Gregoraci stese Flavio Briatore al primo incontro. Ieri la bella conduttrice calabrese, concorrente del GFVIP 5, era in vena di confidenze e ha raccontato a Matilde Brandi, Adua, Maria Teresa e Stefania la proposta di matrimonio e il fidanzamento. La Gregoraci ha ricordato: "Era il 10 agosto, la notte di San Lorenzo e mi disse che voleva dare una cena per me. Io non avevo capito niente. Eravamo in porto, c'era la luna, il mare, la musica, non mancava niente. Andai a fare l'aperitivo e lui organizzò questa cena con gli amici più stretti. Eravamo una trentina. Durante questa cena bellissima, lui si alza, va al centro e inizia un discorso davanti a tutti. 'Guarda Eli, ho capito che sei la donna della mia vita e che spero tu possa accettare quello che sto per chiederti'. È arrivata una persona con l'anello, lo ha aperto e mi ha detto 'mi vuoi sposare?'. Io lì per lì sono rimasta così e poi ho detto sì".

Poco dopo, in veranda, Elisabetta ha svelato anche un gustoso retroscena sul fidanzamento. Dopo aver rammentato che per la prima volta lo vide in un lunch bar di Milano dove era andata per fare un piacere a un'amica e che era circondato da un harem di donne, afferma: "Non mi era simpatico, per quello che leggevo e vedevo era lontano dal mio mood, io avevo un fidanzato di Architettura della mia età, ma lui fece tutto il giro, si sedette vicino a me e cominciammo a chiacchierare. Era vestito orrendo in marrone e giallo e pensai 'ma come si veste questo?', però parlando mi accorsi che era piacevole, che era una persona molto intelligente e non arrogante come poteva sembrare in video. Mi chiede dove sono in albergo ed era lo stesso. Quando si dice il destino, io non lo conoscevo e non sapevo che lui fosse lì. Mi dice se può accompagnarmi e torniamo insieme, mi invita a bere qualcosa e io ordino una camomilla perché sono astemia, non bevo, e lui rimane scioccato. Chiacchieriamo ancora un bel po' e infine ci scambiamo i numeri di telefono e mi ricordo che non feci in tempo ad arrivare all'ascensore che mi arriva un messaggio 'sei diversa da tutte le altre, sei speciale'. Io lo ringrazio ma così senza pensarci. Poi ha iniziato a chiamare e scrivermi, ma siamo partiti e non ci siamo più visti. Mi scriveva e dopo 15 giorni mi ha invitato a cena, aveva organizzato una tartufata perché lui è di Cuneo, ma io non andai per lavoro. Ci rivedemmo a Milano per un aperitivo e una cena e di lì non ci siamo più lasciati".

Elisabetta rivela di non aver messo al corrente la famiglia della frequentazione con il playboy Briatore fino a quando furono paparazzati per la strada: "Passeggiavamo, ma non mano nella mano, io figurati... C'erano tanti anni di differenza. Mi arriva la telefonata di mia mamma preoccupata: mi raccomando, quello è un playboy, ci sono tanti anni di differenza... E io: figurati, è solo un amico. Ed è finita che gliel'ho presentato. All'inizio mia madre era molto preoccupata. Mi ricordo che la prima volta che l'ho portato in Calabria, mia mamma passò ore a cucinare, era molto brava e fece di tutto, di più. Lui si siede e dice 'Io vorrei solo un'insalatina perché sono a dieta' e mia madre: 'mi scusi ma non mi sembra un fotomodello. Adesso deve mangiare! La dieta la fa domani visto che sono otto ore che cucino. È stata una grande, l'ho adorata! E io con lui ero uguale. Tra di loro è nata una grande amicizia. Poi è stato un matrimonio da sogno. Bellissimo, abbiamo donato tutto il ricavato delle copertine, uscite in contemporanea in Italia, Spagna, Croazia, Germania e Inghilterra, in beneficenza, abbiano comprato i macchinari per i bambini malati e per tutta l'assistenza ai genitori. I macchinari portano i nostri nomi". I due sono separati dal 2017 e pare che Elisabetta abbia un nuovo amore, il rapper Mr. Rain conosciuto durante "Battiti Live". Sarebbe stato il cantante a mandarle l'aereo con la scritta "sei l'epicentro del mio terremoto". Sempre oggi, la Gregoraci ha dichiarato di essere innamorata, ma non è chiaro se scherzasse o dicesse sul serio.

