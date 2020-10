GfVip, Flavio Briatore ricuce con la Gregoraci. La lettera della tregua

Giada Oricchio 05 ottobre 2020 a

Flavio Briatore ricuce con Elisabetta Gregoraci, ex moglie e concorrente del Grande Fratello Vip 5: “La tv non può spezzare la nostra famiglia”.

Nella settima puntata del reality show di Canale 5, Elisabetta Gregoraci viene chiamata nella stanza led per ascoltare la lettera dell’ingombrante ex marito. La Gregoraci è una tipa che non molla e precisa a Alfonso Signorini: “Venerdì ci sono rimasta molto male per tre motivi: non potevo replicare, non è stato elegante considerando che siamo stati una vita insieme e non ha protetto nostro figlio”. La missiva di Briatore è laconica, -ina, ma conciliante, è una mano tesa al fine di non lavare (ulteriormente) i panni sporchi in pubblico. “Ero contento della tua partecipazione al GFVip” esordisce Briatore tra le smorfie di dissenso della Gregoraci. E poi: “Portare il privato in pubblico non ci appartiene, non lo abbiamo mai fatto. Facciamo vivere i momenti belli che abbiamo avuto, quando nel confessionale hai parlato in modo affettuoso di me, ho rivisto la vera “Eli”, sappi che l’intervista non era solo quelle risposte, in altri dicevo cose belle. Insieme abbiamo realizzato il nostro sogno di una famiglia, dobbiamo proteggere nostro figlio e coltivare il bene per la nostra famiglia che non può essere spezzata dalla tv”.

La Gregoraci tira un sospiro di sollievo e punge: “Sono felice di questa lettera, mando un bacio grande a lui e uno immenso a nostro figlio, il vero amore della mia vita. Però voglio dire che parte sempre tutto da lui, deve stare un po’ zitto, deve stare attento a quello che dice, io mi difendo e basta. Diciamo che qualcuno finalmente l’ha ben consigliato”. In studio, Fulvio Abbate commenta fuori fuoco: “Mi sembra un nulla osta per la storia d’amore con Petrelli”. E’ esattamente il contrario.

