In Onda, Schlein: "Roccella? Governo autoritario con il dissenso"

Il governo non tollera il dissenso, ma guai a contestare le amministrazioni a guida Pd. Elly Schlein interviene sabato 20 maggio nel corso di In Onda, il programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, e commenta la contestazione subita dal ministro dalla Famiglia, Eugenia Roccella, al Salone del libro di Torino, da parte di movimenti ecologisti e femministi. C'è stata grande polemica per il ruolo del direttore Nicola Lagioia, attaccato dal centrodestra per aver permesso che il blitz censurasse l'evento. "In una democrazia, chi sta al governo e chi sta al potere deve mettere in conto che ci siano contestazioni e che ci sia il dissenso. Noi siamo per il confronto e lo scontro duro", afferma la segretaria del Pd che attacca: "È surreale il problema che ha questo governo contro ogni forma dissenso".

Schlein ha poi definito "surreali" anche gli attacchi della maggioranza "a Lagioia per avere cercato di costruire una forma di dialogo". Un governo che "attacca gli intellettuali e non tollera il dissenso è un governo autoritario", ha concluso. Poco prima si era parlato delle critiche alla manutenzione del territorio in Emilia-Romagna, colpita dalla tremenda alluvione di questi giorni. Per dire, da vicegovernatrice aveva la delega al “Patto per il clima”, il coordinamento di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici e per la transizione ecologica, come ha sottolineato Libero. "Credo che in questo momento serva unità nazionale a tutti i livelli e metterci a disposizione, come Pd lo abbiamo fatto. In tutto questo non abbiamo bisogno nè tempo per polemiche strumentali né becere" replica la dem.