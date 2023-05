Concita De Gregorio a In Onda senza parrucca: "È davvero un sollievo"

20 maggio 2023 a

a

a

Sorpresa a In Onda, il programma di La7. L'anteprima della puntata di sabato 20 maggio si è aperta con in studio solo David Parenzo mentre Concita De Gregorio era in collegamento da casa. La conduttrice si è mostrata senza la parrucca che aveva rivelato di indossare tempo fa, a Belve. Nel presentarla il co-conduttore sottolinea la nuova mise, "bellissima". "È davvero un sollievo", afferma De Gregorio sorridente. Parenzo spiega che la giornalista tornerà al suo posto, nello studio della trasmissione, già dalle prossime settimane.

Il tumore, la parrucca e la rivelazione al figlio: Concita De Gregorio e l'intervista choc

Alla fine di marzo De Gregorio, che nel frattempo è diventata direttrice di The Hollywood Reporter Roma, nella sua intervista con Francesca Fagnani a Belve aveva spiegato: "Quando un giornale ha scritto che avevo fatto lo stesso taglio di capelli di Giorgia Meloni sono stata sul punto di chiamare il direttore, perché io avrei preferito avere i miei capelli, ma adesso porto una parrucca“. Il motivo è dovuto a motivi di salute: “Ho avuto un anno impegnativo: ho avuto un cancro, mi sono operata ad agosto. Ora faccio terapia tutti i giorni, ora ne parlo al passato perché ho tolto tutto, ma non si può mai parlare completamente al passato. Diciamo però che siamo sulla buona strada”, aveva raccontato la giornalista.

"Parli di buchi neri", Galimberti travolge Rovelli e manda all'aria i teoremi della sinistra

Appena è apparsa sugli schermi con i suoi capelli natura, De Gregorio ha provocato la reazione affettuosa di tanti utenti dei social: "Bravissima Concita, semplicemente ti adoro", "Stasera è bellissima!", "Concita De Gregorio, con i suoi capelli, il coraggio. Auguri", le scrivono su Twitter.