L'aria che tira, Cerno: "Il Pd? Per sentirsi di sinistra..." Colpo di grazia a Schlein

Tommaso Cerno attacca: “Il Pd per sentirsi di sinistra parla di fascismo”. Sono parole dure quelle espresse dal direttore del quotidiano “L’Identità” ospite nel programma di La7 “L’aria che tira” condotto da Myrta Merlino. Il tema sotto i riflettori riguarda la situazione del Partito Democratico che, dopo l'ennesima polemica sul fascismo con il centrodestra a seguito delle parole di Ignazio La Russa su via Rasella, ha incaassato una dolorosa deebacle alle elezioni reegionali in Friuli-Venezia Giulia. Il cambio nella segreteria e il conseguente "effetto Schlein" nel breve termine non sembra abbiano portato grandi cambiamenti e benefici alle urne. Il candidato di PD e M5S Massimo Moretuzzo ha ottenuto solo il 28% delle preferenze a fronte del 64% di Massimiliano Fedriga appoggiato dalle forze di centrodestra.

Conte e Schlein hanno già deciso per il matrimonio tra Pd e M5S

Una sconfitta che deve portare i dem a riflettere sulla propria strategia. Su questo tema la conduttrice chiede un pensiero a Tommaso Cerno che afferma: “Penso che il Pd avrà bisogno di un po' di tempo per ricominciare a parlare alle persone che non lo ascoltano”. Poi colpisce: “Penso che debba ritrovare il profondo senso di sinistra democratica e liberale”. Cerno prosegue con l’attacco ai dem: “Per sentirsi di sinistra parlano solo di fascismo, questo è un sintomo come la febbre”. Infine conclude: “Fino a quando dicono le stesse cose di prima non avremo alcun effetto Schlein”.