Tagadà, Susanna Camusso sbarra la strada a Vincenzo De Luca: no al terzo mandato

Susanna Camusso è neo commissario del Partito Democratico a Caserta. In televisione si parla della possibilità di un terzo mandato a Vincenzo De Luca come governatore della Campania. Camusso, però, non sarebbe d'accordo e ribadisce l'opportunità di consentire solo due mandati per le cariche pubbliche. La questione è stata affrontata nel corso della puntata di "Tagadà" in onda il 4 aprile su Rete4.

"Il compito di commissario Pd a Caserta sarà molto impegnativo - ha detto Susanna Camusso rispondendo alle domande di Tiziana Panella - E' una sfida importante ed è parte di quel progetto di cambiamento, di nuovo Pd, di riapertura della relazione sul territorio che è stato lanciato con la vittoria di Elly Schlein. Sul nodo del terzo mandato a De Luca è impegnato tutto il partito, compresi i gruppi parlamentari. E sarà quella la sede in cui si deciderà cosa fare. Io personalmente vengo da un'organizzazione che ha fatto del limite dei due mandati una norma inderogabile. E' una norma a cui sono molto affezionata".