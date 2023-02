Chiara Ferragni allo scoperto: la risposta a Striscia su Sanremo

Alice Antico 26 febbraio 2023 a

a

a

Chiara Ferragni non le manda più a dire. Dopo l'apertura dell'istruttoria dell'Agcom per la sponsorizzazione di Instagram durante il Festival di Sanremo 2023, l'influencer si è trovata più volte nel mirino di “Striscia La Notizia” che ha dedicato parecchi servizi alla vicenda. Il tutto per capire quali siano stati gli eventuali contratti commerciali di sponsorizzazione tra la Rai e la più ufficiale vetrina dei social.

Fedez sbotta, Lucarelli lo disintegra: accuse pesanti sulla beneficenza del rapper

Adesso però proprio Chiara ha deciso di intervenire in merito alla vicenda che la riguarda in prima persona. Così, con un post sui social, l’influencer ha risposto in modo diretto a “Striscia la Notizia”: "Forse i non addetti ai lavori non lo sanno ma per rispetto nei confronti della Rai e del suoi telespettatori ho deciso di non accettare nessun tipo di accordo commerciale legato al Festival. Per me partecipare voleva essere un modo per sperimentare un nuovo linguaggio portando un messaggio di empowering femminile e sono sempre stata convinta che tutto questo non avesse un prezzo. Grazie ancora a tutti coloro che mi hanno supportata umanamente e professionalmente". Spetterà dunque all’Agcom, ora, chiarire come sono andate davvero le cose.