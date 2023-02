Cosa fa Chiara Ferragni: il sospetto sulla crisi con Fedez. E volano insulti

Giada Oricchio 25 febbraio 2023 a

I Ferragnez hanno superato sé stessi. Loro malgrado. Ecco l’antefatto: Fedez simula un rapporto e limona l’artista Rosa Chemical durante la finale del Festival di Sanremo. Chiara Ferragni assiste allibita alla scena: “Cosa hai combinato?”. Poi spariscono dietro le quinte e da Instagram. Iniziano le illazioni: Fedez ha rubato la scena alla moglie che, furiosa, lo ha cacciato dal camerino. Anzi no, c’erano le telecamere di Amazon prime per la seconda stagione della seria sulla coppia e quindi stanno facendo hype (hanno chiesto una pausa dalle riprese, nda). Magari non è nemmeno così: crisi a metà.

All’inizio i follower e gli internauti si sono preoccupati, poi ci hanno scherzato su: “Chiara perdonalo!”. Tornati a Milano, lei ha iniziato a postare “da single” il solito mix and match di moda, figli, sponsorizzazioni, articoli apologetici, saldi del brand e messaggi di autodeterminazione femminile. Un bel potpourri da cui ha espunto l’onnivoro marito. Fedez è sparito per giorni salvo ricomparire a flash con qualche messaggio trasversale cancellato subito dopo (giusto il tempo per farsi riprendere dalle testate giornalistiche). A inizio settimana, è riemerso per lanciare il nuovo podcast.

Intanto li hanno paparazzati a pranzo a “Villa Crespi” da chef Cannavacciuolo e fuori a un palazzo di Milano dove c’è lo studio di un avvocato, ma anche quello di uno psicologo. E dunque, sono ai ferri corti? Si sono concessi una gita fuori porta per rinsaldare il legame? Vivono da separati in casa e lui dorme sul divano? E’ marketing? E’ una trovata pubblicitaria? Twitter si interroga anche se comincia a sospettare che F&F stiano riproponendo una strategia ampiamente collaudata in passato: silenziare i social per far dimenticare polemiche e scivoloni senza dare spiegazioni. Adda’ passa’ ‘a nuttata, diceva Edoardo De Filippo. Sta di fatto che l’imprenditore di Rozzano torna in video con il podcast “Wolf- Storie che contano”, è visibilmente provato e balbuziente. I fan si inteneriscono, mentre i detrattori lo accusano di sfruttare “l’algoritmo del dolore” (qualcuno arriva a definirli “miserabili”).

A seguire, il cantante lancia l’iniziativa di beneficienza per Pasqua, la giornalista Selvaggia Lucarelli denuncia l’opacità e l’ambiguità dell’operazione (all’associazione in questione viene devoluta una cifra prestabilita dall’azienda e non una percentuale in base alle vendite dell’uovo. Inoltre la società del rapper è stata retribuita) e Fedez affida la sua difesa a Instagram. Ancora una volta balbetta e si scusa per il problema, ma viene da chiedersi: perché non ha scritto un post o un comunicato invece di dare in pasto alla Rete la sua momentanea fragilità? Nel frattempo Chiara Ferragni tace e lavora, c’è la Milano Fashion Week.

Due giorni fa, il 23 febbraio, la svolta. Il giornalista Alberto Dandolo fa lo scoop: la coppia è attovagliata felice e sorridente a “Casa Cipriani” a Milano. La buriana, se mai c’è stata, è passata? Ebbene sì, perché dopo gli inequivocabili scatti, la coppia ha rotto il silenzio pubblicando sui rispettivi profili Instagram lo scatto delle loro mani intrecciate. Amor omnia vincit. Ma pure pecunia.

Il quotidiano “La Stampa”, infatti, ha fatto i conti in tasca ai “Ferragnez”: “Sono una multinazionale che unisce quote azionarie, imprese, finanza, banche. Secondo le stime, il patrimonio di Chiara Ferragni sarebbe di 40 milioni di dollari. Oltre la musica, in questi anni Fedez ha costruito un business milionario insieme alla moglie. Gli incassi e il patrimonio del cantante sono lievitati. Il patrimonio di Fedez è composto da diverse proprietà. A ciò si aggiungono i beni immobiliari. In totale i Ferragnez guadagnerebbero sui 20 milioni di euro all’anno”.