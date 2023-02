Fedez e la balbuzie improvvisa, cosa c'è dietro la crisi del rapper

Valentina Bertoli 25 febbraio 2023 a

a

a

Non si fa altro che parlare di Fedez e Chiara Ferragni, la coppia social più seguita sul web. Un gioco di voci di corridoio aveva confermato l’ipotesi di una crisi matrimoniale pesante. Proprio ieri sera, però, uno scatto pubblicato dall’influencer ha spazzato via ogni dubbio e ha dato uno schiaffo alle dinamiche del gossip. La fotografia coglie i due mano nella mano, con tanto di fedi. Pace fatta, quindi. Esplode però il caso balbuzie. Riapparso sporadicamente sui suoi profili ufficiali, il rapper è inciampato sulle parole ed ha ammesso: “È un problema che ho da un po’”. Ora circola un’indiscrezione agghiacciante. La psicoterapeuta Elisabetta Banco, sul disturbo del cantante, si esprime così: “Se perdura, psicoterapia o intervento farmacologico”.

Altro terremoto in casa Fedez, fan in ansia: il gesto spaventa tutti

Fedez è al centro dei dibattiti delle ultime ore per un’improvvisa balbuzie. Come è stato visibile a tutti dalle sue storie Instagram, il rapper di Rozzano incontra serie difficoltà nel parlare in maniera disinvolta e nel costruire frasi senza incepparsi. La motivazione? Né il cantante né la moglie Chiara Ferragni hanno ancora chiarito in che tipo di bufera mediatica, legale o sentimentale siano incappati. Stando ai fatti, lui stesso ha confessato: “Ho questo problema da qualche tempo. Ci metto un po’ a formulare delle frasi”. I fan, preoccupatissimi, si sono chiesti quale sia la causa del disturbo di Fedez e se questo possa presentarsi da un momento all’altro. È bene ricordare che, agli inizi di febbraio e in occasione di Sanremo 2023, il cantante milanese ha condotto il podcast “Muschio selvaggio” su Rai 2 ed è sembrato più spigliato e frizzante che mai. Che la balbuzie sia dovuta a un periodo di stress fisico e psichico?

Fedez e Ferragni beccati al ristorante. E lui chiede scusa

A tal proposito è emersa una ricostruzione della vicenda offerta da Elisabetta Banco. La psicoterapeuta ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera: “Anche se la forma di disfluenza, ovvero di balbuzie, più nota è quella evolutiva e cioè del bambino (definita evolutiva perché si manifesta appunto con l’evoluzione, e cioè la crescita, del piccolo), ne esistono anche altre che possono comparire da adulti”.

Sui motivi, l’esperta in neuropsicologia ha detto: “Possono essere più di uno. Può innanzitutto trattarsi della ricomparsa di una balbuzie compensata in passato, grazie a interventi integrati di logopedia e psicologia. Quindi possono essere neurologici o psicologici”. Conseguenza di uno shock post traumatico da stress? Banco è sicura: “Non direi tipica. La reazione a uno shock può causare molti sintomi fisici — come tachicardia, affanno, tremori — e psichici, tipicamente l’ansia; la balbuzie, se c’è, non si presenta mai da sola ma come correlato di questi altri disturbi”.

Sulle possibilità di recupero, la psicoterapeuta non crea illusioni: “In un adulto se la balbuzie si presenta un solo giorno, o poco più, non bisogna preoccuparsi; se invece perdura per un certo tempo ed è dovuta a un trauma, va affrontata con la psicoterapia e in casi selezionati anche con un intervento farmacologico”.