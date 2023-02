Che cosa ha fatto la Ferragni con i Maneskin: reazione impensabile

26 febbraio 2023 a

a

a

Un posto in prima fila vicino ai Maneskin per godersi la sfilata di Gucci. È la settimana della Fashion Week a Milano e Chiara Ferragni, reduce di Sanremo 2023, è l'ospite d'onore dell'evento più modaiolo dell'anno dove sfilano i grandi stilisti ma anche i vip. L'imprenditrice, da sempre grande sostenitrice della band rock, viene immortalato con uno sguardo che non convince i fan. Mentre Damiano & Co. appaiono felici e sorridenti e si scatenano a tempo di musica, la blogger - super esposta mediaticamente e finita sotto i riflettori per la presunta crisi con Fedez - fa di nuovo discutere i fan.

"Guardate la sua faccia" è il commento più cinguettato su Twitter. Dopo aver accennato a un sorriso lo sguardo di Chiara Ferragni è cambiato e l'espressione è apparsa sempre più contrariata. Il video del momento immortalato è diventato virale con il fermo immagine della faccia dell’imprenditrice digitale.