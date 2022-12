Oroscopo 2023, Branko: i segni che cambieranno vita secondo le stelle

Sullo stesso argomento: Oroscopo, Capitani rivela il segno che trionferà nel 2023

Chi meglio di Branko per sapere cosa ci riservano le stelle nell'anno che verrà? Il popolare astrologo ha parlato dell'oroscopo 2023 a Rds fornendo previsioni e consigli per tutti i segni dello Zodiaco. Branko sottolinea come è impossibile dire che nel 2023 ci sarà un segno più fortunato di un altro, perché le stelle riserveranno momenti più belli e momenti più difficili per tutti. In altre parole, saranno tante le occasioni per sfruttare la fortuna. Arriviamo così alle previsioni segno per segno.

Ariete. “È un anno che mi piace molto, che detta da branco e le stelle questa è già una previsione ottima" dice Branco. Sarà un anno vivace e "da boyscout. Intanto iniziate l’anno con Giove, quindi con amore, quell’amore che se lo state ancora cercando, quale sia la vostra età sappiate che avrete un’estate indimenticabile.”

Toro, Il 2023 preannuncia qualcosa di nuovo: "Inizia infatti con la luna in Toro. Ebbene, secondo la tradizione, anche popolare questo fatto già significa una bella partenza, un primo passo molto bello. Poi in marzo sarete liberi da Saturno, in maggio, dopo dodici anni arriva Giove che è il pianeta della fortuna e che si trova tanto bene nel segno del Toro". In estate potrebbe arrivare un po’ "di agitazione nella vita amorosa". Ma Venere in leone che "può anche significare che tanti nuovi matrimoni e figli possono nascere nel 2023.”

Gemelli. “Il 2022 ma anche il 2021 non sono andati poi così male per i gemelli no? Adesso però, soprattutto per voi che avete circa 30 anni, conoscerete per la prima volta cosa significa avere Saturno in pesci, cioè quadrato, ma nel campo del successo. E così voi giovani, grazie a questo Saturno vi farete una nuova vita" annuncia Branko. I più maturi invece dovranno ripensare "a quello che avete fatto e magari tagliare qualche cosa, altrimenti ci penserà Saturno". D’estate "avrete una Venere in Leone pazzesca per quattro mesi e lì finalmente sarete in due voi e l’altro Gemelli uniti e felici".

Cancro. La Luna farà iniziare l’anno con fertilità, ma "prima di tutto, avreste bisogno di tanto amore e perché no, anche di un po’ di passionalità in più". L'obiettivo sarà "migliorare e/o di intensificare il vostro rapporto". Denaro e lavoro, da maggio "la fortuna vera dell’anno".

Leone. "Iniziate l’anno con Giove in Ariete, il re dell’olimpo e dello zodiaco, che significa che dovrete impostare le cose nel lavoro, negli affari importanti, subito all’inizio della primavera perché poi lo stesso Giove andrà in Toro. Sarete però nuovamente salvati dalla fortuna in giugno quando arriva nel cielo Venere che sarà con voi quattro mesi e questo è un grande privilegio che Venere regala, quest’anno, solo a voi. Non avete ancora conquistato quella donna? Buttatevi. Non avete ancora conquistato quell’uomo? Andate perché lo prenderete.”

Vergine. “Vi aspetta un anno di esami" afferma Branko. "In maggio arriva la fortuna grazie a un Giove in positivo, perché dal segno del Toro, vi aprirà le porte del mondo.”

Bilancia. “Voi nel 2023 starete seduti su una fortuna materiale. La fortuna in amore, invece l’avrete sempre, perché voi l’avete sempre perché siete nati per amare" afferma l'astrologo. "Ma per arrivare quella fortuna a quella miniera immaginaria bisognerà lavorare tanto". Per quanto concerne l’amore "cercate nel 2023 di essere più pirati e un pochino meno signori”.

Scorpione. “Nel 2023 Saturno se ne va e non ci darà più fastidio". In amore "però cerchiamo di essere un pochino più vivi, più avventurosi e meno oppressivi. Ecco perché io chiamo questo anno dello Scorpione ‘Un anno alla Johnny Depp’”.

Sagittario. “Iniziamo l’anno con Giove nel punto più alto del vostro cielo", ma "in primavera inizia il periodo di esame di Saturno nel segno dei Pesci". "Ci sarà anche del positivo" ma "oggi però vi consiglio di stare un po’ attenti ai punti deboli della vostra salute, in particolare schiena e fegato.”

Capricorno. È un grande anno per voi. Lo era anche nel 2022 e il fatto di avere un ottimo anno suscitava l’invidia degli altri segni. Ma il destino del Capricorno è questo, è arrivare, in mezzo al gruppo il Capricorno è sempre primo. Ecco perché nascono anche le invidie". "Lo stesso Giove vi porterà poi un’immensa fortuna" con nuovi amori e nuove nascite.

Aquario. “L’anno 2023 per voi è di straordinaria importanza e bellezza. Dovete iniziare immediatamente con i vostri progetti, con i vostri assalti a una nuova fortezza. Ma che sia qualcosa per cui valga la pena di combattere e perché no, anche di farsi dei nemici. Ricordatevi che voi siete il segno del futuro e, dopo 248 anni, in marzo arriva Plutone e su questo vi racconterò altre storie", afferma Branko.

Infine i Pesci. "Voi nel 2023 avrete superato la prova di Saturno che quasi da tre anni ha cambiato la vostra vita. Improvvisamente in marzo scoprirete che questa è una vita magnifica, meravigliosa. La fortuna si presenta per voi da maggio in poi con un Giove che sarà straordinario nel lavoro e nell’attività e, naturalmente, in amore" prevede l'astrologo.