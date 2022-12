Quale segno sarà fortunato nel 2023: l'oroscopo rivela anche amore e infedeltà

14 dicembre 2022 a

Anno nuovo, vita nuova, ma con lealtà (in camera da letto). È tempo di oroscopo: cosa ci riserverà e come sarà il 2023? Gli astrologi hanno fatto le loro previsioni e chi ha una relazione con i nati sotto il Toro dovrà rigare dritto perché sarà il segno zodiacale più crudele in campo amoroso. Per l’astrologia, le persone nate tra il 21 aprile e 20 maggio, in quanto segno di terra, aspirano a una tranquilla vita di coppia dove l’intesa fisica è determinante, sono pragmatici e fedeli fino alla noia. Ma guai a tradirle: da romantiche e devote diventano vendicative e spietate.

Le corna non solo sono imperdonabili, ma rappresentano anche la tomba della relazione. Un uomo o una donna del Toro difficilmente perdonano e il loro rancore è talmente tenace che troveranno il modo di restituire la pariglia. Meglio che il partner non li contraddica o stuzzichi la loro gelosia perché non apprezzano i cambiamenti e hanno difficoltà ad adattarsi a situazioni nuove.

Nello zodiaco dell’amore, occhio a Gemelli e Scorpione, i manipolatori e vanitosi per eccellenza, mentre Pesci e Acquario tendono ad avere rapporti caratterizzati da dolcezza e attenzione verso il partner.La regola d'oro però è soltano una: non tirare mai troppo la corda.

