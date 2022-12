Oroscopo 2023, le previsioni di Simon & the Stars: i migliori segni per il futuro

Sullo stesso argomento: Paolo Fox vuota il sacco: per quale segno sarà un anno no

Arrivano già le prime previsioni per il nuovo anno. Con un video lanciato sul proprio canale di YouTube, Simon & the Stars ha offerto agli appassionati il suo Oroscopo 2023. Innanzitutto, i quattro segni che l’astrologia definisce cardinali, in quanto danno il via alle stagioni.

ARIETE: ritrovate la capacità di buttarvi nelle cose, di prendere la vita a morsi, di osare, di cogliere al volo le occasioni.

CANCRO: smettete di sentirvi inferiori agli altri, di chiedere all’altro la conferma del vostro valore. Ciò vi rende invincibili, perché vi permette di dire basta a tutto ciò che negli anni passati avete accettato per paura di non poterne fare a meno, benché penalizzante. E quindi rapporti di coppia squilibrati, un lavoro che non vi valorizza.

BILANCIA: abbandonate finalmente le ombre del backstage per esporvi alle luci del palcoscenico. Per dire adesso ci sono anch’io, e le vostre cose non vengono prima delle mie. Assumete un ruolo centrale, insomma. Dopo esservi sbilanciati per anni sul partner, sui genitori, sui figli o su altre persone, tornate a mettervi al primo posto.

CAPRICORNO: da molti anni avete cominciato a scalare la montagna per raggiungere la vetta, ma vi è sfuggita più e più volte. Motivo: piccoli inciampi, tradimenti. La domanda vi sorge spontanea: perché scegliere sempre la strada più complicata, perché crederci? Nel 2023 vi avvicinerete più che mai a quella vetta che rincorrete da tempo. Il paradosso è che succederà perché prenderete le cose con più leggerezza, e tutto l’amore e la passione ritrovati vi condurranno al vostro obiettivo.

Poi Simon passa ai segni denominati “fissi” dalla scienza astrologica, perché centrali in ciascuna stagione. Segni che amano i punti fermi, e che rappresentano certezze anche per le persone che hanno attorno. Ma temono il cambiamento, soprattutto se incalzati dall’esterno. Ma che nel 2023 protendono verso un bisogno di rinnovamento.

TORO: sconfiggete il lato più difficoltoso del cambiamento, di ogni iniziativa. Negli ultimi anni vi eravate sentiti sempre indietro di un passo rispetto a dove vi voleva la vita, sempre inadeguati. Con l’anno nuovo la situazione muta.

LEONE: siete stati in gabbia, relegati in un ruolo che sapete non appartenervi più da tempo. Ma non sapevate come uscirne senza tradire le aspettative degli altri. Ora volete dire basta.

SCORPIONE: negli ultimi anni siete stati sballottato da una parte all’altra, avete cambiato città o azienda, perso le proprie radici. Il primo regalo di questo 2023 è gettare l’ancora in un nuovo porto sicuro, un luogo che potrete finalmente chiamare casa.

ACQUARIO: il vostro 2023 sarà una rivoluzione. Saltano quei tappi che vi hanno tenuto con le mani legate, per paura di deludere gli altri o di dire “no”. Riprendete in mano le redini della vostra vita.

Simon & the Stars conclude con i segni zodiacali che corrispondono al mese finale di ciascuna stagione. Segni che di solito rappresentano persone duttili, capaci di indossare più pelli ed essere ugualmente convincenti. Ma un punto debole esiste: la paura di definirsi. Aspirazioni altissime ma routine monotone. Nel 2023 si va alla ricerca dell’equilibrio per Gemelli e Pesci, ma anche per la Vergine che smette di farsi carico di situazioni che non sono sue. Il Sagittario, infine, riconquista i suoi spazi all’interno del contesto familiare.