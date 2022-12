Oroscopo 2023, Antonio Capitani rivela il segno che più di tutti deve festeggiare

30 dicembre 2022 a

a

a

Con l’anno nuovo ormai alle porte arriva anche l’oroscopo del 2023 di Antonio Capitani, che durante la trasmissione di Rai 1 “È sempre mezzogiorno”, andata in onda venerdì 30 dicembre e condotta da Antonella Clerici, ha svelato gli scenari futuri di tutti i segni zodiacali. Cominciamo.

Vergine: parte alla grande. Gennaio e metà febbraio rappresentano una svolta per la vita sociale, compresi eventuali colloqui di lavoro. L’exploit però ci sarà da maggio, un mese che porterà denaro. Bisogna gettare via ciò che non serve più per lasciare spazio a nuove situazioni. È un anno che, comunque, finirà in utile.

Paolo Fox vuota il sacco: per quale segno sarà un anno no

Scorpione: anche questo segno comincia bene l’anno. Contatti e agganci utili per il lavoro. Esce da un 2022 un po’ maciullato, ma finalmente acquisisce autorevolezza e credibilità. Tutto ciò che prima era precario, diventa stabile. Anche l’amore avrà un ruolo, per quanto meno importante rispetto alle cose pratiche.

Sagittario: vive una stagione straordinaria soprattutto tra giugno e ottobre, benessere fisico ed economico. Ciò che bolle in pentola nei primi mesi dell’anno giunge a cottura perfetta verso la conclusione.

Toro: gennaio e febbraio sono i mesi nei quali ingrana il turbo. Da metà maggio tutti i successi che inanellerà non saranno meteore, ma saranno inchiodati nel tempo. Va alla grande, anche dal punto di vista del denaro.

Gemelli: non vi alterate per delle sciocchezze. Perché da giugno a ottobre l’amore potrebbe arrivare se siete single. È un anno in crescendo, e verso la fine arriveranno anche i soldi. Non drammatizzate eventuali tensioni nel primo periodo.

Acquario: avete una scrivania piena di roba da sbrigare, ma fate tutto bene. Da marzo le cose che si erano arenate riprendono a navigare. Se da un lato state attenti ai quattrini, dall’altro godetevi la vita e i successi che avete.

"Il più infedele." Corna e tradimenti nel 2023, cosa svela l'oroscopo

Ariete: iniziate l’anno un po’ suscettibili e "sclerati". Ma fra giugno e ottobre siete il vero segno fortunato in amore e in soldi. Potreste addirittura modificare il vostro piano di vacanze per una proposta di lavoro che arriva last minute.

Pesci: vivacità e brio a scuola, a lavoro e nelle relazioni sociali. Vi arriveranno suggerimenti giusti che possono consentirvi di mettere a segno dei colpacci a lavoro e non solo. Alla fine dell’anno stapperete un paio di bottiglie di quello buono per brindare ai successi.

Capricorno: è sempre un po’ nervoso e rigido, ma lo fa come autodifesa per non tirare fuori il cuore. Ma quest’anno tutti i fili si sciolgono, finalmente mostrerete i vostri sentimenti. L’amore e i soldi sono i settori favoriti. Nell’età giusta potreste essere l’anno buono per allargare la famiglia. È un anno fantastico anche per la carriera lavorativa, tra promozioni e avanzamenti nella gerarchia. Giocate bene le vostre carte.

Bilancia: inizia bene, c’è la volontà che viene premiata dalla concretezza del risultato. Si tratti di un nuovo lavoro, una promozione o un’operazione immobiliare. Ma la mattina portate la testa con voi, perché potreste rischiare di perdervi oggetti importanti. Fra giugno e ottobre sarete invasi dalla piacevolezza dell’amore e vi sentirete felici. Anno interessante.

L'Oroscopo 2023 di Simon & the Stars: segno per segno, tutte le novità

Leone: il 7 marzo sarà un punto di svolta, comincerete a respirare aria pulita. Da maggio in poi attenti con gli investimenti che fate, non provate a fare il passo più lungo della gamba. Passerete un’estate e una fine dell’anno di punti guadagnati a 360 gradi.

Cancro: quest’anno tutti si accorgeranno che non vi possono mettere in un angolo. Finalmente recupera, chi vi ha dato per perduto vedrà disattese le sue previsioni. Da metà marzo vi riprendete tutto ciò che è vostro: potere nel lavoro, stabilità, soldi. Fase di grande ascesa ed estate di relax e serenità.