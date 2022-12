Mara Venier minacciata di morte, il drammatico racconto della conduttrice

Alice Antico 23 dicembre 2022 a

Mara Venier, in un’intervista presso “Il Messaggero”, ha fatto in esclusiva delle rivelazioni choc riguardo un suo ‘trauma’ passato. Le violenze lasciano cicatrici indelebili difficili da rimarginare, soprattutto quando si è in giovane età, indifesi e senza il coraggio di chiedere aiuto. E la Venier ne sa qualcosa: la conduttrice, durante l’intervista, ha raccontato di quando un suo ex compagno, che ora non c’è più, l’ha stalkerizzata arrivando al punto di minacciarla di morte. Dunque Mara Venier, purtroppo, conosce benissimo la violenza e, anzi, l’ha vissuta sulla propria pelle: “Un altro cerchio della mia vita che si chiudeva: quando ero poco più che ventenne – ha raccontato nell’intervista al quotidiano romano – sono stata oggetto della violenza, minacciata di morte con un coltello, stalkerizzata per anni. La Mara di oggi gli avrebbe fatto un paiolo così: quella del tempo era nelle mani di quest’uomo, che ora è morto, aveva paura a denunciare”.

Ironia della sorte, poi, proprio nei giorni scorsi la Venier è stata protagonista di uno spot contro la violenza sulle donne nel quale afferma che: “La gelosia, l’umiliazione, il controllo, la molestia. Oltre la violenza fisica esiste anche quella psicologica ed è anche tra le mura di casa. Se pensi di esserne vittima chiama il numero 1522”. Proprio a proposito dello spot, poi, la conduttrice ha confessato: “Quando ho girato lo spot che parla di controllo psicologico ed economico, avevo la voce che si spezzava: era la mia storia. Ripensavo a quando la psicologa mi disse che rischiavo il suicidio, tra botte e umiliazioni. Mi sono ribellata a lei e lui. Ora mi sono dipinta il 1522 sulla mano e non mi pare vero, dopo 50 anni, di essere stata proprio io. Mi sarebbe piaciuto lo vedesse, quello spot, proprio lui”. Il dolore di questa sua ferita, però, è stato attenuato dal grande amore con Nicola Carraro, marito della Venier dal 2006: “L’unico che non voleva cambiarmi. L’unico che non è geloso del mio passato, anche degli uomini del mio passato", ha concluso, a proposito, la conduttrice.