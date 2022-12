Domenica In, Bocelli con la famiglia da Mara Venier: esplode la polemica

12 dicembre 2022 a

Andrea Bocelli e i figli Matteo e Virginia a “Domenica In”: quando il troppo storpia (per il web). Domenica 11 dicembre, Mara Venier ha ospitato nel suo programma la famiglia del tenore al gran completo e la piccola Virginia ha dimostrato di aver ereditato il talento musicale del celebre (e spocchioso) padre. Tuttavia l’osanna non è piaciuta agli utenti social che si sono scatenati in ogni tipo di commento critico. L’intervista di oltre un’ora è stata giudicata stucchevole ed eccessivamente lunga: “Quando termina questo marchettone?” con riferimento alla mega sponsorizzazione dell’album natalizio della “ditta” toscana in diretta su Rai1.

E ancora: “Dopo un’ora di canzoni di Natale ho deciso che mi converto all’islamismo e tifo Marocco”, “Min***a, puntuale come la Tari c’è il nuovo lavoro discografico di Bocelli”. “Rassegniamoci, li vedremo ovunque”, “Non ne bastava uno? Ora sono in tre! Basta!”, “Un vero peccato che il cagnolino sia caduto in mare altrimenti avrebbero fatto cantare pure lui”.

Per uscire dalla melassa canterina, Venier ha tentato un guizzo: "Andrea, tu hai cantato davanti alla Regina Elisabetta, a Carlo, William e pure Harry.. ah no, lui no, è sempre da n'altra parte!", mentre gli internauti hanno invocato a gran voce l’ospite successiva: la spiazzante e divertente Drusilla Foer.