Domenica In, la rivelazione di Paola Barale a Mara Venier su Raz Degan

Alice Antico 24 ottobre 2022

a

a

Paola Barale è stata ospite da Mara Venier nella scorsa puntata di “Domenica In”, dove si è raccontata "in toto": dal passato al presente e anche qualcosa sul suo futuro. Durante l’intervista, peraltro, la showgirl non ha rinunciato a lanciare una forte "frecciatina" al suo ex marito Raz Degan. Attualmente la Barale è impegnata a “Ballando con le Stelle” dopo anni di corteggiamento da parte di Milly Carlucci: ha finalmente ceduto alle lusinghe della presentatrice storica del programma e, anzi, l’ha ringraziata, definendola una professionista instancabile, acuta e organizzata.

“Ballando è un programma creativo a 360 gradi. Ci sono le coreografie, gli outfit. Io lavoro con il mio stylist che poi presenta le idee al gruppo di lavoro di Milly. Lavorare con lei è meraviglioso, non le sfugge nulla", ha spiegato e poi aggiunto, in riferimento al suo maestro di ballo Roly: “Roly Maden è un uomo affascinante, oltre a essere un ballerino sopraffino [...] Lui è il mio genere di uomo, peccato sia sposato”, ha sottolineato senza malizia. E poi, alla domanda: “Cosa pensa della giuria di ‘Ballando’ che ha sostenuto più volte che lei potrebbe ottenere risultati migliori?”, la Barale ha risposto: “Ma che vogliono? Se uno sapesse ballare non andrebbe a ‘Ballando con le stelle’. Tutte queste aspettative mi mettono ansia”.

Successivamente, la Venier ha aperto il "capitolo Raz Degan", il modello israeliano con cui la Barale ha vissuto una lunga e intensa storia d’amore durata circa 13 anni. Oggi i rapporti tra loro sembrano essersi azzerati, al punto che la showgirl ha mostrato un po’ di imbarazzo durante l’intervista a “Domenica In”. Nonostante questo, però, "Zia Mara" ha provato a toglierla dall’impaccio: “Chissenefrega di Raz Degan, manco sappiamo dove sta”. Ed è stato proprio a questo punto che l’ospite ha colto la palla al balzo per rifilare la velenosa stoccata all’ex: “Manco sapevo dove stava quando stavamo insieme”. Inutile aggiungere, poi, quanto questa "frecciatina" sia divenuta virale nell’arco di poche ore: chissà cosa risponderebbe Degan!