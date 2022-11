Domenica In sale negli ascolti, Mara Venier è sempre regina

Alice Antico 21 novembre 2022 a

Grande "cambio di rotta" per “Domenica In” di Mara Venier, che ha smentito ogni affermazione riguardo il "crollo" del programma. Infatti, anche nella giornata di domenica 20 Novembre, “Domenica In” ha raggiunto il vertice degli ascolti. Alto gradimento per il pubblico, che fa posizionare il programma della Venier in cima alla classifica di ascolti domenicali. Anche su “DiPiùTV”, uno dei magazine in assoluto più letti dal pubblico, ha parlato del programma: difatti, nella rubrica del giornalista Giancarlo De Andreis si legge: “La domenica di Mara". Dunque, ecco la notizia choc: chi aveva ipotizzato un crollo degli ascolti riguardo “Domenica In”, adesso deve fare i conti con uno share altissimo...e non solo! “Partenza un po’ in sordina ma ora ascolti alle stelle”, scrive il giornalista. "La conduttrice, settimana dopo settimana, ha guadagnato terreno e ha riportato la sua trasmissione a grandi livelli”. Poi De Andreis ha aggiunto: "Lo ha fatto con buona pace di chi, sui social, prima dell’inizio della stagione prevedeva un crollo d’ascolti [...]. E, invece, i risultati sono alle stelle, gli ospiti sempre grandi e non manca la solita maestria di Mara nel realizzare interviste sempre imprevedibili e profondamente umane”.

Un programma molto amato dagli italiani, dunque...e questo perché, fondamentalmente, dagli studi della Venier arriva un’atmosfera di passione, armonia, amore, equilibrio e genuinità. Il programma vede, puntata dopo puntata, la presenza di ospiti di ogni calibro e Mara, la padrona di casa, regala a tutti un po' di allegria. “Domenica In”, nonostante i cambiamenti continui del palinsesto del servizio pubblico, continuerà quindi a scatenare curiosità e catturare l’attenzione del pubblico italiano ancora per molto.