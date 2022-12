Fedez e il campione di memoria cacciati dal casinò: quanto hanno vinto a Las Vegas

21 dicembre 2022 a

Come insegnano molti film americani (celebre è "21", con protagonista un gruppo di geniacci del Mit) se c'è una cosa che fa innervosire i casinò di Las Vegas è ritrovarsi qualcuno con capacità mnemoniche e di calcolo avanzate al tavolo del blackjack. E così dopo un po' che Fedez e due suoi amici hanno cominciato a vincere, sono scattati i sospetti e i tre sono stati messi alla porta senza troppe spiegazioni.

Il tutto è stato naturalmente documentato sui social. Il rapper insieme al campione di poker Dario Sammartino e al campione italiano di memoria Andrea Muzii ha provato a sbancare un casinò di Las Vegas, o meglio ha provato a vincere il più possibile insieme ai suoi dotatissimi amici prima che i funzionari della casa da gioco se ne accorgessero.

Come noto, e raccontato in molti film, nei casinò americani contare le carte non è illegale ma i titolari possono cacciarti quando vogliono dal tavolo o dalla struttura. Proprio quello che è accaduto ai tre che hanno voluto vedere fino a quanto si sarebbero potuti spingere. "Dà molta soddisfazione, l'idea che le mie capacità intellettuali sono una minaccia per il fatturato di un'impresa miliardaria mi eccita", dice in un video Muzii mentre Fedez ammette: "Abbiamo vinto parecchio". D'accordo, ma quanto hanno racimolato? Il rapper dice 800 dollari, ma solo nel primo casinò.