Ferragnez, “ce l'ha in mano mamma...”. Siparietto imbarazzante per Chiara Ferragni

Fedez adora stuzzicare la moglie Chiara Ferragni, e chi segue le storie del rapper su Instagram lo sa bene. Spesso, poi, nei siparietti tra i ‘Ferragnez’ ci sono anche i loro figli, Leone e Vittoria… e in quel caso il divertimento è assicurato. Uno dei più simpatici è accaduto proprio qualche giorno fa, quando una Instagram Story pubblicata dal cantante ha poi visto la moglie Chiara Ferragni travolta dai doppi sensi e dalle battute sui social network. Il motivo? Fedez l’ha ripresa in una storia in cui il figlio Leone diceva a chiare lettere: “La mamma ha il wurstel in mano”. Subito l’equivoco si è risolto però con Chiara che ha mostrato il personaggio ‘Leg’ in questione con le sue sembianze, un piccolo omino che effettivamente teneva in mano una salsiccia. Così l’influencer ha risposto al marito indispettita: “È il suo Lego, rompiballe”. Fedez non ha perso pero l’occasione per scherzare e per dimostrare grande tranquillità nel suo gruppo familiare: “Si può fraintendere, ma effettivamente è la mamma che ha in mano un wurstel”.

Il dettaglio è molto particolare e ha fatto sorridere i fan, che hanno ovviamente commentato numerosi. Conosciamo bene ormai Fedez e la sua ironia, che giorno dopo giorno porta nelle case degli italiani con storie molto simpatiche che hanno come protagonisti sua moglie e i suoi figli. Criticato per la presenza di questi ultimi sui social network ha svelato diverse volte che la sua intenzione è quella di mostrare parte della sua vita ai curiosi per evitare che i paparazzi si appostino fuori casa e turbino il quotidiano proprio dei bambini. Proprio in merito alle polemiche legate alla persistente presenza dei suoi famigliari su Instagram, poi, Fedez ha parlato recentemente al “Corriere della Sera”, dove ha tenuto a specificare: “Il nostro non è un reality permanente. Utilizziamo le ‘stories’ di Instagram per pubblicare ciò che accade durante le nostre giornate come fanno esattamente milioni di persone. Non abbiamo inventato niente e non utilizziamo nulla di diverso da quello che fa tanta gente”. Non ha poi tutti i torti il rapper; fatto sta che chi li segue, dunque milioni di italiani, si ritrova poi inevitabilmente coinvolto in siparietti simpatici, capaci di dare addirittura una svolta ironica alla giornata.